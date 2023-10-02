أمطار بالمحافظات.. الأرصاد تعلن خبرًا سارًا لعشاق الشتاء

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الجو خلال الساعات المقبلة، وقالت إن البلاد ستشهد أجواءً خريفية في معظم المحافظات ويستمر تأثرنا بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا سيعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب أشعة الشمس على مدار اليوم وهو ما يساعد على انخفاض قيم الحرارة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق المتفرقة مثل السواحل الشمالية والوجه البحري وستمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وبعض المناطق من جنوب الصعيد ومدن القناة.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن مجمل الأمطار لن تكون مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية، لافتةً إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى ستكون 30 درجة مئوية نهارا، والطقس خريفي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد وبعض المناطق من سيناء.



وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء ستكون معتدلة تماما على السواحل الشمالية ومحافظات البحر المتوسط لأن العظمى بدأت تنخفض وبدأنا نشعر بقيم الحرارة 28 و29 درجة، والأجواء ستظل شديدة الحرارة في جنوب الصعيد.



بيان بدرجات الحرارة اليوم:

العظمى الصغرى



القاهرة 30 24

العاصمة الإدارية 31 23

6 أكتوبر 31 23

بنهــــا 30 24

دمنهور 29 22

وادي النطرون 31 23

كفر الشيخ 28 22

المنصورة 29 23

الزقازيق 31 24

شبين الكوم 31 24

طنطا 29 23

دمياط 30 23

بورسعيد 30 23

الإسماعيلية 32 23

السويس 30 23

العريش 31 24

رفح 30 24

رأس سدر 34 23

نخل 31 18

كاترين 29 15

الطور 32 25

طابا 30 24

شرم الشيخ 34 28

الإسكندرية 29 22

العلمين الجديدة 29 22

مطروح 28 21

السلوم 27 20

سيوة 31 20

رأس غارب 37 26

الغردقة 35 27

سفاجا 36 27

مرسى علم 37 26

شلاتين 37 27

حلايب 35 26

أبو رماد 37 27

رأس حدربة 35 26

الفيوم 31 23

بني سويف 32 22

المنيا 32 21

أسيوط 33 22

سوهاج 35 25

قنا 38 26

الأقصر 40 26

أسوان 41 27

الوايى الجديد 40 27

أبوسمبل 41 29

