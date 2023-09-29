شبورة.. أول رسالة من الأرصاد لطلاب المدارس في العام الجديد 2024-2024.. فيديو

ردت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، على سؤال حول تفاصيل الحالة الجوية، في أول أسبوع من العام الدراسي الجديد 2023-2024".

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الثانية المصرية، أن هذا الأسبوع سيشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، والبلاد في فصل الخريف، وهناك تكون لـ الشبورة المائية في الساعات الصباحية، وعلى المواطنين توخذ الحذر.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يوجد اليوم ارتفاع في درجات الحرارة ووصول العظمى إلى 37 درجة مئوية، بسبب التأثير بإمتداد مرتفع جوى بطبقات الجو العليا الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة ومصادر الكتل الهوائية من الصحراء الشرقية وشبة الجزيرة العربية لذلك اليوم ستكون الأجواء شديدة الحرارة على المناطق الساحلية والقاهرة الكبرى.

وأضافت أنه سيكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة فور غياب الشمس وخاصة بساعات الليل المتأخر والصباح الباكر وستقل نسب الرطوبة بسبب وجود نشاط نسبي للرياح، لافته إلى وجود شبورة مائية شديدة مؤثرة على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية ويكون ميعاد تكونها بساعات اللي والصباح الباكر وتؤدى الي الانخفاض بالرؤية الأفقية وتبدأ بالانتهاء مع صعود الشمس.

وتابعت: من المتوقع سقوط امطار خفيفة على بعض أماكن اكثر جنوب البلاد منها الأقصر، وأسوان وأبو سمبل وبعض مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وتعتبر غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، يوجد استمرارا بارتفاع درجات الحرارة حتي الغد وسنلاحظ انخفاض بدرجات الحرارة بمعدل 4 الى 5 درجات مئوية وستستمر حتي نهاية الأسبوع حيث العظمي 30 درجة مئوية ووجود امطار على المناطق الشمالية الساحلية.

