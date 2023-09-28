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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية خلال ساعات على عدة مناطق.. فيديو

أمطار رعدية
أمطار رعدية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

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وقالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": “نشهد على مدار هذا الأسبوع ارتفاع في درجات الحرارة”، موضحة أن ذورة الارتفاعات كانت اليوم ومتوقع استمرارها غدا الجمعة.

 

وأضافت: "شهدنا اليوم ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة وغدا متوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة والعظمى على القاهرة ستصل إلى 37 درجة مؤية خلال فترة النهار".

 

أمطار رعدية

 

وأوضحت أنه خلال الـ48 ساعة المقبلة هناك فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق في أقصى جنوب البلاد، مثل أسوان وبعض المناطق من أبو سمبل وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وهي فرص أمطار خفيفة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية قد تكون رعدية أحيانا.

 

وتابعت: "ارتفاع درجات الحرارة متوقع أن يستمر معنا يوم السبت المقبل لكن أقل من يوم الجمعة، وبداية من يوم الأحد القادم سيكون هناك تأثير لمنخفض في طبقات الجو العليا سيعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة وستساعد على امتصاص درجات الحرارة وبداية الشعور بالأجواء الخريفية".

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