هل اقتربت عاصفة التنين؟| تحذير من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

حالة من الترقب من الجميع في الوقت الحالي حول الأرصاد الجوية، وبياناتها وتصريحاتها المختلفة، في ضوء ما تقدمه الأرصاد من خدمة يومية حول حالة الطقس في مصر، خاصة في ضوء تساؤلات عديدة حول إمكانية ظهور عاصفة التنين في مصر من جديد في الفترة المقبلة.

منخفض جوي

وخرجت هيئة الأرصاد الجوية اليوم بعدد من التصريحات المهمة، والتي تحدثت من خلالها حول عاصفة التنين، وآخر التفاصيل الخاصة بحالة الطقس الفترة المقبلة.

وكشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، عن أن هناك منخفضا جويا سيضرب المحافظات بداية من الأحد المقبل، وهو ما سيساعد على تغيير كبير في درجات الحرارة في الفترة المقبلة.

ولفتت إلى أن سبب ارتفاع درجات الحرارة في الوقت الحالي، تأثر البلاد بمرتفع جوي يساعد بقوة على رفع درجات الحرارة، موضحة أن درجة الحرارة وصلت على القاهرة اليوم إلى 37 درجة مئوية.

هل تضرب عاصفة التنين مصر؟

وفجرت هيئة الأرصاد الجوية مفاجأة مدوية بشأن حالة الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة، إذ كشفت عن تحول مفاجئ في حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، مما جعل البعض يتساءل عن اقتراب عاصفة التنين ودخولها مصر وحقيقة عودة تلك العاصفة من جديد.

ونفت هيئة الأرصاد تماما ما أثير عن اقتراب عاصفة التنين مع تحول مفاجئ في حالة الطقس يوم الأحد المقبل، إذ تنخفض الحرارة إلى 31 درجة على القاهرة بعد 36 اليوم، وتستمر الأجواء الماطرة على مناطق متفرقة حتى يوم الثلاثاء الموافق 3 أكتوبر 2023.

وأوضحت الأرصاد عن أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الصحراء الغربية تمتد لتشمل مناطق من شمال الصعيد والسواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى وأقصى جنوب البلاد، لتعلن بذلك الأرصاد عن أولى حالات فصل الخريف الماطرة.

أمطار رعدية تضرب هذه المناطق

وفي تصريحات جديدة لـ هيئة الأرصاد الجوية، كشفت عن وجود أمطار تضرب عدد من المناطق المختلفة أقصى جنوب البلاد وسلاسل البحر الأحمر، وهذه الأمور قد تصل إلى رعدية في بعض الأحيان.

وحذرت الهيئة من الشبورة المائية، والتي تظهر في الساعات الأولى من الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية المختلفة.