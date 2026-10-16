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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

العمل: 2541 فرصة في 16 محافظة.. اعرف شروط التوظيف

النشرة القومية للتشغيل
النشرة القومية للتشغيل

أعلن وزير العمل حسن رداد اليوم الجمعة عن نشرة التوظيف الأسبوعية التي تطرح اليوم 2541 فرصة عمل وفرتها 48 شركة من شركات القطاع الخاص في 16 محافظة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو توفير فرص عمل حقيقية ولائقة، وتعزيز مشاركة الشباب في سوق العمل، ودعم خطط التنمية والإنتاج.

وتتوزع فرص العمل المعلنة على محافظات القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، ودمياط، والشرقية، والمنوفية، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وقنا، وكفر الشيخ، ومطروح، والإسماعيلية، والقليوبية، والسويس، وشرم الشيخ، بما يعكس اتساع نطاق جهود التشغيل، وحرص الوزارة على إتاحة فرص متنوعة أمام الشباب في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد الوزير أن توفير فرص العمل يمثل أولوية رئيسية في استراتيجية الوزارة، مشيرًا إلى استمرار العمل على توسيع التعاون مع شركات القطاع الخاص، والتوسع في برامج التدريب المهني وتنمية المهارات، بما يحقق التوافق بين قدرات الشباب واحتياجات سوق العمل، ويسهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي متطلبات أصحاب الأعمال...ودعا الوزير الشباب إلى الاستفادة من فرص العمل التي تتيحها الوزارة، والمبادرة إلى التقدم للوظائف المناسبة لمؤهلاتهم وقدراتهم، مؤكدًا أن جهود الوزارة لا تقتصر على توفير فرص التشغيل المباشر، بل تمتد إلى التدريب والتأهيل وفتح مسارات جديدة أمام الشباب للحصول على عمل لائق ومستقر.

وشدد الوزير على أن الوزارة لا تكتفي بالإعلان عن فرص العمل، وإنما تتابع جديتها على أرض الواقع، حيث توجّيه مديريات العمل بالمحافظات بمتابعة إجراءات التقديم، والتيسير على الشباب، والتأكد من التزام الشركات المعلنة بالضوابط القانونية، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة، وضمان الحقوق القانونية للعاملين...وأوضح أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية في جهود توفير فرص العمل، باعتبار الشركات شريكًا رئيسيًا في دعم الإنتاج والاستثمار، مؤكدًا أهمية تعزيز الربط بين احتياجات المنشآت والمهارات المتاحة لدى الشباب، بما يدعم استقرار علاقات العمل، ويحقق التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

ويمكن للراغبين في الالتحاق بالوظائف المعلنة اليوم التقدم من خلال مديريات العمل بالمحافظات، أو الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر، أو التواصل مباشرة مع الشركات المعلنة، وفقًا لإجراءات التقديم الخاصة بكل فرصة، مع متابعة البيانات والتفاصيل عبر القنوات الرسمية لوزارة العمل...وتأتي نشرة التوظيف الأسبوعية ضمن جهود الوزارة المستمرة لتوسيع قاعدة التشغيل، وربط الشباب باحتياجات سوق العمل، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بالتوازي مع برامج التدريب المهني وتنمية المهارات، بما يسهم في تحويل احتياجات أصحاب الأعمال إلى فرص حقيقية أمام الشباب، وفتح آفاق جديدة نحو العمل اللائق والاستقرار وبناء المستقبل.

وزارة العمل النشرة القومية للتوظيف النشرة القومية للتشغيل فرص عمل بالداخل

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