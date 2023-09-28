النهاردة الذروة .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

حالة الطقس في مصر.. يهتم المواطن بمتابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية للتعرف على درجات الحرارة المتوقعة، خاصة بعد انتهاء فصل الصيف.

ذروة ارتفاع الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ البلاد تتأثر خلال هذا الأسبوع بارتفاع في قيم الحرارة على أغلب المحافظات، وذروة الارتفاعات ستكون اليوم وغدا، حيث ترتفع قيم الحرارة اليوم بدرجتين عن أمس وأمس الأول.

وأضافت «غانم»، في تصريحات تليفزيونية: "من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 36 إلى 37 درجة مئوية في فترة النهار".

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى، أنه هناك تأثر بامتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع من 5 إلى 6 كم عن سطح الأرض.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن المرتفع الجوي يعمل على حبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض وزيادة فترة سطوع أشعة الشمس، كما أن الكتل الهوائية المؤثرة علينا قادمة من مناطق صحراوية وفيها ارتفاع في قيم الحرارة.

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بـ مرتفع جوي، يساعد على رفع درجات الحرارة بالمحافظات، وأن هذه الارتفاعات مستمرة لنهاية الأسبوع.

أمطار رعدية

وأشار إلى أن هناك نشاط نسبي للرياح سرعاته بين 30 لـ 35 كيلو على الساعة، وأن الصباح يكون هناك شبورة على أغلب الطرق والسواحل.

وأوضحت أن اليوم رغم ارتفاع درجات الحرارة، فقد يكون هناك فرص لـ سقوط الأمطار الرعدية، والخفيفة على بعض الأماكن بـ اقصى جنوب البلاد، " أسوان، وحلايب وشلاتين".

وكشفت أنه مع بداية الأسبوع سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة، وأنه من يوم الأحد سيكون هناك منخفض جديد يضرب البلاد.

حالة الطقس في مصر

تشهد حالة الطقس اليوم، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حار علي السواحل الشمالية.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإنه متوقع اليوم، أن يكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من أقصي جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر قد تكون رعدية أحيانا .

وحذرت هيئة الأرصاد من استمرار الشبورة المائية المستمرة خلال حالة الطقس هذه الفترة، مطالبة قائدى المركبات بضرورة توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة بسبب الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والتى تعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة

- ️القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٣٦ درجة مئوية

- ️السواحل الشمالية ٣٢ درجة مئوية

- ️جنوب سيناء ٤٠ درجة مئوية

- ️شمال الصعيد ٤٠ درجة مئوية

- ️جنوب الصعيد ٤٥ درجة مئوية