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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد كارثة دانيال | تحذير رسمي من الأرصاد بسبب هذه الظواهر

الطقس
الطقس

يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة حالة الطقس خاصة فى ظل التغيرات المناخية وعدم استقرار حالة الجو خلال الفترة السابقة حيث تأثرت بعد المناطق بمرور العاصفة دانيال.

سحب رعدية وطقس بارد

وشهدت المحافظات خلال الفترة الماضية حالة ارتفاع فى درجات الحرارة إلا أن حالة الطقس ستشهد خلال الأيام المقبلة تحسنًا في درجات الحرارة وفقا للأرصاد الجوية.

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023

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كتل هوائية صحراوية.. الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة اليوم

تحذير من شبورة مائية


ومن المتوقع سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر قد تكون رعدية أحيانا وفق هيئة الأرصاد الجوية.


وتشهد فترة الخريف وجود شبورة مائية خلال ساعات الصباح الأمر الذي دعا هيئة الأرصاد، لإطلاق تحذير بضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة بسبب الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والتى تعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.


ظواهر جوية خلال ساعات


ومن المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة خاصة الصباح شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية تكون كثيفة على الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٣٦ درجة مئوية

- السواحل الشمالية ٣٢ درجة مئوية 
- جنوب سيناء ٤٠ درجة مئوية 
- شمال الصعيد ٤٠  درجة مئوية 
- جنوب الصعيد ٤٥ درجة مئوية

عاصفة التنين

ومن المتوقع قدوم العاصفة التنين خلال فصل الخريف إلا أن الأرصاد نفت ذلك مؤكدة أن فصل الخريف يشهد العديد من التقلبات الجوية  تتسبب فى سقوط الأمطار.

موعد انكسار الموجة الحارة

من المتوقع أن تنكسر الموجة الحارة يوم الأحد المقبل، وأن تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء اعتبارًا من الأحد الموافق الأول من أكتوبر ٢٠٢٣.

درجات الحرارة فى المحافظات

القاهرة 36 25
العاصمة الإدارية 36 24
6 أكتوبر 36 24
بنهــــا 35 25
دمنهور 34 24
وادي النطرون 36 24
كفر الشيخ 34 24
المنصورة 36 25
الزقازيق 36 24
شبين الكوم 36 25
طنطا 35 24
دمياط 33 24 
بورسعيد 33 23
الإسماعيلية 37 24
السويس 36 24
العريش 33 24
رفح 33 23
رأس سدر 37 24
نخل 35 17
كاترين 33 16
الطور 36 25
طابا 35 25
شرم الشيخ 39 29
الإسكندرية 32 23
العلمين الجديدة 32 23
مطروح 31 22
السلوم 34 21
سيوة 36 21
رأس غارب 38 27
الغردقة 40 28
 

أمطار رعدية| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟

موجة شديدة الحرارة وسقوط أمطار.. اعرف حالة الطقس اليوم الخميس 28-9-2023

سفاجا 38 28
مرسى علم 39 27
شلاتين 39 27
حلايب 35 27
أبو رماد 37 28 
رأس حدربة 35 27
الفيوم 38 23
بني سويف 38 23
المنيا 39 21
أسيوط 41 22
سوهاج 42 25
قنا 44 26
الأقصر 44 27
أسوان 45 27
الوادي الجديد 44 23
أبوسمبل 45 27

دانيال آثار العاصفة دانيال عاصفة التنين درجات الحرارة الطقس

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