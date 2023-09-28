بعد كارثة دانيال | تحذير رسمي من الأرصاد بسبب هذه الظواهر

يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة حالة الطقس خاصة فى ظل التغيرات المناخية وعدم استقرار حالة الجو خلال الفترة السابقة حيث تأثرت بعد المناطق بمرور العاصفة دانيال.

سحب رعدية وطقس بارد

وشهدت المحافظات خلال الفترة الماضية حالة ارتفاع فى درجات الحرارة إلا أن حالة الطقس ستشهد خلال الأيام المقبلة تحسنًا في درجات الحرارة وفقا للأرصاد الجوية.

تحذير من شبورة مائية



ومن المتوقع سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر قد تكون رعدية أحيانا وفق هيئة الأرصاد الجوية.



وتشهد فترة الخريف وجود شبورة مائية خلال ساعات الصباح الأمر الذي دعا هيئة الأرصاد، لإطلاق تحذير بضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة بسبب الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والتى تعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.



ظواهر جوية خلال ساعات



ومن المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة خاصة الصباح شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية تكون كثيفة على الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٣٦ درجة مئوية

- السواحل الشمالية ٣٢ درجة مئوية

- جنوب سيناء ٤٠ درجة مئوية

- شمال الصعيد ٤٠ درجة مئوية

- جنوب الصعيد ٤٥ درجة مئوية

عاصفة التنين

ومن المتوقع قدوم العاصفة التنين خلال فصل الخريف إلا أن الأرصاد نفت ذلك مؤكدة أن فصل الخريف يشهد العديد من التقلبات الجوية تتسبب فى سقوط الأمطار.

موعد انكسار الموجة الحارة

من المتوقع أن تنكسر الموجة الحارة يوم الأحد المقبل، وأن تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء اعتبارًا من الأحد الموافق الأول من أكتوبر ٢٠٢٣.

درجات الحرارة فى المحافظات

القاهرة 36 25

العاصمة الإدارية 36 24

6 أكتوبر 36 24

بنهــــا 35 25

دمنهور 34 24

وادي النطرون 36 24

كفر الشيخ 34 24

المنصورة 36 25

الزقازيق 36 24

شبين الكوم 36 25

طنطا 35 24

دمياط 33 24

بورسعيد 33 23

الإسماعيلية 37 24

السويس 36 24

العريش 33 24

رفح 33 23

رأس سدر 37 24

نخل 35 17

كاترين 33 16

الطور 36 25

طابا 35 25

شرم الشيخ 39 29

الإسكندرية 32 23

العلمين الجديدة 32 23

مطروح 31 22

السلوم 34 21

سيوة 36 21

رأس غارب 38 27

الغردقة 40 28



سفاجا 38 28

مرسى علم 39 27

شلاتين 39 27

حلايب 35 27

أبو رماد 37 28

رأس حدربة 35 27

الفيوم 38 23

بني سويف 38 23

المنيا 39 21

أسيوط 41 22

سوهاج 42 25

قنا 44 26

الأقصر 44 27

أسوان 45 27

الوادي الجديد 44 23

أبوسمبل 45 27