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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

موجة شديدة الحرارة وسقوط أمطار.. اعرف حالة الطقس اليوم الخميس 28-9-2023

أخبار الطقس غدًا
أخبار الطقس غدًا

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم، الخميس، ارتفاعًا طفيفًا بدرجات الحرارة ، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد ، حار على السواحل الشمالية، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد : طقس غدا حار جدا حتي الثلاثاء علي القاهرة ومعظم أنحاء اجمهورية | أخبار مصر |
أخبار الطقس غدًا

أخبار الطقس اليوم

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد الطقس اليوم شبورة مائية قد تكون كثيفة صباحًا من الساعة 4 : 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد،  خاصة الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى الجنوب وعلى حلايب وشلاتين.

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ورغم سخونة الطقس وارتفاع الحرارة غدا، يُتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحياناً على مناطق من أقصى جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات مُتقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس:

  • القاهرة 36 24
  • العاصمة الإدارية 36 - 24
  • أكتوبر 36  - 24
  • بنهــــا 35 - 25
  • دمنهور 34 - 24
  • وادي النطرون 36 - 24
  • كفر الشيخ 34 - 24
  • المنصورة 36 - 25
  • الزقازيق 36 - 24
  • شبين الكوم 36 - 25
  • طنطا 35 - 24
  • دمياط 33 - 24
  • بورسعيد 33 - 23
  • الإسماعيلية 37 - 24
  • السويس 36 - 24
  • العريش 33 - 24
  • رفح 33 - 23
  • رأس سدر 37 - 24
  • نخل 35 - 17
  • كاترين 33 - 16
  • لطور 36 - 25
  • طابا 35 - 25
  • شرم الشيخ 39 - 29
  • الإسكندرية 32 - 23
  • العلمين الجديدة 32 - 23
  • مطروح 31 - 22
  • السلوم 36 - 21
  • سيوة 36 - 20
  • رأس غارب 38 - 27
  • الغردقة 37 - 28
  • سفاجا 38 - 28
  • مرسى علم 38 - 27
  • شلاتين 40  - 27
  • حلايب 34  - 27
  • أبو رماد 36 - 28
  • رأس حدربة 35 - 27
  • الفيوم 38  - 23
  • بني سويف 38  - 23
  • المنيا 39  - 21
  • أسيوط 41 - 22
  • سوهاج 42 - 25
  • قنا 44 - 26
  • الأقصر 44 - 27
  • أسوان 45 - 27
  • الوادي الجديد 44 - 23
  • أبوسمبل 45 - 27.

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

وقالت غانم خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «MBC مصر 2»، أمس الأربعاء، إن الأحوال الجوية مستمرة في الاستقرار، مشيرة إلى استمرار الارتفاع في درجات الحرارة في معظم أنحاء الجمهورية نتيجة التأثر بامتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

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وأضافت أن درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام بنحو 3-4 درجات، مبينة أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تصل إلى 35 درجة.

وأشارت إلى أن الشبورة المائية هي الظاهرة المؤثرة خلال الفترة المقبلة، تكون كثيفة أحيانًا في الصباح الباكر والساعات المتأخرة ليلًا، مع وجود فرص لتساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق من أقصى جنوب البلاد في بعض المناطق من أسوان، وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وبينت أن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة تكون الخميس والجمعة المقبلين، إذ تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية.

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