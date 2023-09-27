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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمطار غزيرة رعدية.. تحذير خطير من الأرصاد السعودية بشأن الطقس

طقس السعودية
طقس السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الأربعاء، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

 

وأضاف تقرير الأرصاد السعودية، أنه لا يستبعد أن تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

 

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

إما عن حالة البحر فتوقعت الأرصاد السعودية، أن يكون خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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