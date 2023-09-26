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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تدين الهجوم الحوثي على الحدود السعودية اليمنية

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

أدان المبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج، اليوم الثلاثاء، الهجوم على القوات البحرينية على الحدود الجنوبية السعودية اليمنية، الذي قام به مليشيات الحوثي الإرهابية.

ودعا المبعوث الأممي في بيان له، إلى اتخاذ خطوات حاسمة نحو وقف إطلاق نار مستدام في اليمن واستئناف العملية السياسية، لافتا إلى أن هناك قلقا بالغا من استمرار التوتر العسكري على الحدود اليمنية.

وأضاف المبعوث الأممي إلى اليمن، أن أي تجدد للتصعيد العسكري سيقوض جهود السلام الجارية.

وقد أعلنت وزارة دفاع البحرين، أمس الأثنين، مصرع ضابط وجندي وسقوط عدد من الجرحى على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية، والذين كانوا ضمن القوات المشاركة في عمليات "عاصفة الحزم وإعادة الأمل".

وذكرت وزارة الدفاع البحرينية، في بيان لها وفقا لوكالة الأنباء البحرينية، أنه في صباح اليوم الإثنين استشهاد ضابط وفرد وعدد من الجرحى من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين خلال الدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل.

وأوضحت الوزارة، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية قامت بإطلاق طائرات مسيرة هجومية على مواقع الجنود بالحد الجنوبي على أرض المملكة العربية السعودية، وذلك بالرغم من توقف للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن.

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