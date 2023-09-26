بمشاركة ولي العهد.. البحرين تشيع جثمان شهيد غدر الحوثيين بالسعودية إلى مثواه الأخير

قدم الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء البحريني ، واجب العزاء لذوي شهيد الواجب المقدس ملازم أول مبارك هاشل الكبيسي وذلك في مقبرة الحد صباح اليوم.

وحسب صحيفة الايام البحرينية؛ شيعت جموع غفيرة يتقدمهم المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، والفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى قائد الحرس الملكي، والعقيد الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، قائد قوة الحرس الملكي الخاصة، وعددا من كبار ضباط قوة دفاع البحرين والمؤسسات العسكرية والأمنية في المملكة، بمقبرة الحد صباح اليوم شهيد الواجب المقدس ملازم أول مبارك هاشل الكبيسي، والذي استشهد دفاعا عن الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية بمنطقة جيزان، بعمل إرهابي غادر قام به الحوثيين عبر إرسال طائرات مسيرة هجومية على مواقع قوة الواجب البحرينية المرابطة، رغم توقف العمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن.