عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجوم حوثي.. ماذا حدث على الحدود بين السعودية واليمن وما دخل البحرين؟

الحدود السعودية اليمنية
الحدود السعودية اليمنية

أعلنت البحرين، اليوم الإثنين، عن استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية قواتها المتواجدة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية مع اليمن والتي تعتبر ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن والمشاركة في عمليات "عاصفة الحزم وإعادة الأمل".

وبالرغم من توقف العمليات القتالية بين قوات التحالف ومليشيات الحوثي الإرهابية، إلا أن المليشيات الإرهابية استهدفت القوات البحرينية بطائرة مسيرة مما أدي إلى وفاة ضابط وجندي وسقوط عدد من الجرحى.

بيان الدفاع البحرينية

ومن جانبها، أصدرت وزارة الدفاع البحرينية بيان أوضحت مخلاله تفاصيل الاستهداف الذي تم لقواتها والتي كانت تقف على الحدود السعودية اليمنية الجنوبية.

وذكرت وزارة الدفاع البحرينية، في بيان لها وفقا لوكالة الأنباء البحرينية، أنه في صباح اليوم الإثنين استشهاد ضابط وفرد وعدد من الجرحى من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين خلال الدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل.

وأوضحت الوزارة، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية قامت بإطلاق طائرات مسيرة هجومية على مواقع الجنود بالحد الجنوبي على أرض المملكة العربية السعودية، وذلك بالرغم من توقف للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن.

وأضافت الوزارة في بيانها، أنه تم إرسال طائرة مع طاقم طبي متكامل لإخلاء الجرحى والمصابين والشهداء إلى أرض الوطن.

قوات التحالف المشتركة

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العميد الركن تركي المالكي، عن استشهاد ضابط وضابط صف وإصابة عدد من منسوبي قوة الواجب المشاركة من مملكة البحرين بعمليات إعادة الأمل والمرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة السعودية صباح اليوم الاثنين.

وقال المالكي في بيان له اليوم: "تنعي قيادة القوات المشتركة للتحالف الشهداء الأبطال الأوفياء لدينهم وأمتهم، فإنها تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لأهالي وذوي الشهداء الأبطال، وتدعو الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يتقبلهم من الشهداء الأبرار وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".

وأضاف المتحدث باسم قوات التحالف، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تدين الهجوم الغادر صباح اليوم من بعض العناصر التابعة للحوثيين، باعتباره عمل عدائي غادر في سياق الأعمال العدائية خلال الشهر الماضي باستهداف إحدى محطات توزيع الطاقة الكهربائية وأحد مراكز الشرطة بالمنطقة الحدودية.

وأشار إلى أن مثل هذه الأعمال العدائية والاستفزازية المتكررة لا تنسجم مع الجهود الإيجابية التي يتم بذلها سعياً لإنهاء الأزمة والوصول لحل سياسي شامل.

وأكد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف رفضها للاستفزازات المتكررة واحتفاظها بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين.

وفور إعلان البحرين، بدأت الدول في إرسال التعازي إلى المملكة وإلى الملك حمد بن عيسي آل خليفة.

الإمارات

عبرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع مملكة البحرين الشقيقة في استشهاد وإصابة عدد من قوة دفاعها، ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل.

وأشارت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، إلى أن الهجوم يمثل استخفافا بجميع القوانين والأعراف الدولية، مما يتطلب رداً رادعا، كما حثت الوزارة المجتمع الدولي على توحيد الجهود واتخاذ موقف حاسم لوقف هذه العمليات، والعودة إلى عملية سياسية تؤدي إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وأعربت الخارجية الإماراتية عن خالص التعازي والمواساة لمملكة البحرين الشقيقة ولشعبها الشقيق ولأهالي وذوي الشهداء في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

اليمن

أدانت اليمن استهداف مليشيا الحوثي الارهابية بطائرات مسيرة هجومية، مواقع القوات البحرينية المرابطة بالحد الجنوبي في المملكة العربية السعودية ضمن قوات تحالف دعم الشرعية، مما ادى إلى استشهاد واصابة عدد من الجنود البحرينيين.

وعبرت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها، عبر حسابها على منصة إكس، عن تضامن اليمن الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة جراء هذا الهجوم الارهابي.

وتقدمت الخارجية اليمنية بخالص العزاء والمواساة للمملكة ولشعبها ولذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل، سائلة المولى عز وجل ان يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان ويمن بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

أعرب الأمين العام لـ مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن خالص التعازي والمواساة للملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين وشعبها، في استشهاد ضابط وفرد وإصابة عدد من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين أثناء الدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل.

وقدّم البديوي لعائلات الشهداء خالص العزاء والمواساة، سائلاً الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن الله تعالى بالشفاء العاجل للجرحى.

بيان عاجل من اليمن بشأن استهداف ميليشيا الحوثي القوات البحرينية على الحدود

الإمارات تعزي البحرين في وفاة جنودها على الحدود السعودية اليمنية

البحرين مليشيا الحوثي الإرهابية السعودية اليمن قوات التحالف الامارات مجلس التعاون الخليجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطلقة الثالثة .. مفاجأة في انفصال شريف منير عن زوجته لورا

أول قرار من أوسوريو ضد لاعبى الزمالك بعد التعادل مع المقاولون

إثارة جديدة في الأهلي| إيقاف كهربا 3 أشهر.. والخطيب ينتظر رد كولر بشأن هذا النجم

قسمة ونصيب.. شريف منير يعلن انفصاله عن زوجته

نجم الزمالك السابق يفتح النار على حكم مباراة المقاولون

تعليق ناري من أحمد موسى على تعادل الزمالك والمقاولون.. فيديو

بعد هدف شقيقه.. محمود علاء لجماهير الزمالك: أنتم فوق دماغ أي حد

بالهوت شورت.. ظهور لافت لابنة ميرنا وليد على البحر برفقة والدتها

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من قوات التحالف بعد استشهاد الجنود البحرينيين في اليمن

بيان عاجل من اليمن بشأن استهداف ميليشيا الحوثي القوات البحرينية على الحدود

الإمارات تعزي البحرين في وفاة جنودها على الحدود السعودية اليمنية

بسبب هجوم حوثي.. البحرين تعلن مصرع ضابط وجندي على الحدود الجنوبية السعودية

ترشيحاتنا

قرار عاجل من الزمالك ضد أمين عمر .. تفاصيل مثيرة

يا عم ارحمنا.. نجم الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لـ أوسوريو

تغيرات جذرية.. البيت الأبيض يضع شروط استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا

حكاية مباراة اشعلت الأجواء| أمين عمر تحت الحصار.. وخبراء تحكيم: لقاء الزمالك والمقاولون مهدد بالإعادة

زوجها السبب.. التفاصيل الكاملة لـ6 أغنيات حذفت صور أصالة من حساباتها عبر السوشيال ميديا

هجوم حوثي.. ماذا حدث على الحدود بين السعودية واليمن وما دخل البحرين؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة اغتيال البلوجر العراقي الشهير نور بي إم وسط بغداد..شاهد

جرائم بالعشرات وهروب30 عاما..مفاجأة عن مكان وفاة زعيم المافيا الإيطالية ميسينا دينارو

10 أسباب تجعلك تتناول القهوة يوميا

لمرضى الربو والصدر .. عشبة رخيصة جدا تقى من مشاكل الشتاء

فيديو

بمنزله صورة للعذراء ومصحف شريف.. حكاية زواج وطلاق شريف منير من قبطية

عائدة من الموت.. بثينة الليبية تحكي لحظات انتصارها على إعصار دانيال/فيديو جراف

حرب جواسيس وسرقة كؤوس النادي.. أبرز تصريحات حسين لبيب / فيديو جراف

موعد انطلاقها ومتى وتنتهي.. مواعيد وجدول الانتخابات الرئاسية 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ