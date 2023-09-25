بيان عاجل من قوات التحالف بعد استشهاد الجنود البحرينيين في اليمن

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العميد الركن تركي المالكي، عن استشهاد ضابط وضابط صف وإصابة عدد من منسوبي قوة الواجب المشاركة من مملكة البحرين بعمليات إعادة الأمل والمرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة السعودية صباح اليوم الاثنين.

وقال المالكي في بيان له اليوم: "تنعى قيادة القوات المشتركة للتحالف الشهداء الأبطال الأوفياء لدينهم وأمتهم، فإنها تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لأهالي وذوي الشهداء الأبطال، وتدعو الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يتقبلهم من الشهداء الأبرار وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".

وأضاف المتحدث باسم قوات التحالف، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تدين الهجوم الغادر صباح اليوم من بعض العناصر التابعة للحوثيين، باعتباره عملا عدائيا غادرا في سياق الأعمال العدائية خلال الشهر الماضي باستهداف إحدى محطات توزيع الطاقة الكهربائية وأحد مراكز الشرطة بالمنطقة الحدودية.

وأشار إلى أن مثل هذه الأعمال العدائية والاستفزازية المتكررة لا تنسجم مع الجهود الإيجابية التي يتم بذلها سعياً لإنهاء الأزمة والوصول لحل سياسي شامل.

وأكد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تجدد رفضها للاستفزازات المتكررة واحتفاظها بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين.