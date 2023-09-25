بيان عاجل من اليمن بشأن استهداف ميليشيا الحوثي القوات البحرينية على الحدود

أدانت اليمن، اليوم الأثنين، استهداف مليشيا الحوثي الارهابية بطائرات مسيرة هجومية، مواقع القوات البحرينية المرابطة بالحد الجنوبي في المملكة العربية السعودية ضمن قوات تحالف دعم الشرعية، مما ادى إلى استشهاد واصابة عدد من الجنود البحرينيين.

وعبرت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها، عبر حسابها على منصة إكس، عن تضامن اليمن الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة جراء هذا الهجوم الارهابي.

وتقدمت الخارجية اليمنية بخالص العزاء والمواساة للمملكة ولشعبها ولذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل، سائلة المولى عز وجل ان يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان ويمن بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وأعلنت وزارة دفاع البحرين، مصرع ضابط وجندي وسقوط عدد من الجرحى على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية، والذين كانوا ضمن القوات المشاركة في عمليات "عاصفة الحزم وإعادة الأمل".

وذكرت وزارة الدفاع البحرينية، في بيان لها وفقا لوكالة الأنباء البحرينية، أنه في صباح اليوم الإثنين استشهاد ضابط وفرد وعدد من الجرحى من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين خلال الدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل.

وأوضحت الوزارة، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية قامت بإطلاق طائرات مسيرة هجومية على مواقع الجنود بالحد الجنوبي على أرض المملكة العربية السعودية، وذلك بالرغم من توقف للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن.