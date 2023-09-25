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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تمزيق المصحف في هولندا.. البحرين: أعمال استفزازية بغيضة

البحرين
البحرين

أعربت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الأثنين، عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها بشدة لقيام مجموعات متطرفة بتمزيق نسخ من المصحف الشريف أمام عدد من السفارات في مدينة لاهاي بـ هولندا.

وجددت الخارجية البحرينية في بيان لها، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية، دعوتها إلى وقف مثل هذه الأعمال الاستفزازية البغيضة، كونها تشكل تحريضًا على العداوة والكراهية الدينية والعنصرية، وتتناقض مع الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي والاحترام المتبادل بين الشعوب والثقافات.

وعلى جانب آخر، أدانت دولة الإمارات، بشدة ما قام به متطرفون في مدينة لاهاي بـ هولندا من اعتداءات على نسخ من المصحف الشريف.

وطالبت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها فقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، الحكومة الهولندية بتحمل المسؤولية وإيقاف تلك الأفعال المسيئة.

وشددت الخارجية الإماراتية، على أهمية مراقبة خطاب الكراهية التي تؤثر سلباً على تحقيق السلام والأمن، مؤكدة رفض دولة الإمارات استخدام حرية التعبير كمسوغ لمثل هذه الأفعال الشنيعة.

بيان عاجل من الإمارات بشأن تمزيق المصحف الشريف في لاهاي بـ هولندا

بيان عاجل من مجلس التعاون الخليجي بشأن تمزيق المصحف في لاهاي

البحرين لاهاي هولندا الامارات المصحف الشريف وزارة الخارجية البحرينية الحكومة الهولندية

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