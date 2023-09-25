بيان عاجل من مجلس التعاون الخليجي بشأن تمزيق المصحف في لاهاي

أدان مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأثنين، إقدام المتطرفين بـ تمزيق المصحف الشريف في لاهاي بـ هولندا أمام عدد من السفارات، والتي من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم واستفزازهم، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، على الدعوة مجدداً للمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات دولية عاجلة وفاعلة للتصدي لهذه التصرفات العدوانية والاستفزازية، حيث أن هذه الممارسات تكررت مع الأسف خلال الآونة الأخيرة بدعوى حرية التعبير، دون وجود أي رد فعل واضح اتجاه هذه الممارسات ونبذ الكراهية والتطرف.

وشدد البديوي إلى ضرورة تدخل الدول التي تقع فيها هذه الممارسات، وبشكل عاجل إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف مثل الأعمال المرفوضة دوليًا.