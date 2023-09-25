عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من رابطة العالم الإسلامي بشأن حرق المصحف في لاهاي بهولندا

رابطة العالم الإسلامي
رابطة العالم الإسلامي

أدانت رابطة العالم الإسلامي بأشد العبارات، الأحد، جرائم تمزيق نسخ من المصحف الشريف، التي ارتكبها متطرفون أمام عدد من السفارات في لاهاي بـ هولندا، في تكرارٍ مشين واستفزازي لمشاعر المسلمين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

ووفقا لبيان رابطة العالم الإسلامي، ندد أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذه الممارسات الهمجية النكراء، التي تخالفُ كل الأعراف والمبادئ الدينية والإنسانية، وتنتهك قيمَ المجتمع الدولي، محذرا من مخاطر تلك الممارسات، وأعلن بكل وضوحٍ رفْضَها ورفض كلّ مظاهر «الإسلاموفوبيا».

وجدد الدكتور العيسى التحذير من أخطار الممارسات المحفّزة للكراهية، وإثارة المشاعر الدينية، مؤكدًا أنه قد آن الأوان لاتخاذ إجراءات فعّالة لمنع هذه الجرائم الشنيعة، التي لا تخدم سوى أجندات التطرُّف، وليس توفير الحماية الرسمية لذرائع يرفضها المنطق، وهي التي أساءت للمعنى الحضاري للحريات؛ لتجعلها بهذا المفهوم الخاطئ ملجأً حاضِناً لمثيري الصدام والصراع الديني والفكري، ودعاة الحقد والكراهية، ولا سيما بين الأمم والشعوب، فيما يجب على عالمنا بذلُ كل المساعي لتعزيز الصداقة والتعاون بينها، وهو ما يتطلب من الجميع النظرَ بآفاق واسعة لا ضيقة.

تركيا ترد على هجمات استهدفت المصحف الشريف في مدينة لاهاي بهولندا

زيلينسكي بعد مصرع قائد فاجنر: إما محاكمة في لاهاي أو أمام الله

المصحف الشريف رابطة العالم الاسلامي السعودية رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى ‏الإسلاموفوبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لماذا نهى النبي عن التولة؟ فعل محرم ترتكبه المرأة مع زوجها

هل تعاد المباراة؟| أول تحرك من «كاف» تجاه حكم السوبر الإفريقي بعد لقطة كهربا وتعدد الأخطاء

قرار عاجل من الأهلي بشأن مصير كريستو من الرحيل عن الفريق

تعديل مهم في موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات | تفاصيل

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميا

10 آلاف جنيه مرة واحدة .. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الحديد

العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر بقوة 8.5 ريختر.. و"البحوث الفلكية" تكشف مفاجأة

عٓرض بـ 2 مليار جنيه يثير أزمة داخل الزمالك| مفاجأة هريدي.. البناني ينفي.. والسمري يكشف الحقائق

موضوعات متعلقة

تركيا ترد على هجمات استهدفت المصحف الشريف في مدينة لاهاي بهولندا

زيلينسكي بعد مصرع قائد فاجنر: إما محاكمة في لاهاي أو أمام الله

الإذاعة الهولندية : مجهولون هاجموا سفارة بيلاروسيا في لاهاي وكسروا النوافذ

ترشيحاتنا

بيان عاجل من رابطة العالم الإسلامي بشأن حرق المصحف في لاهاي بهولندا

ياسمين صبري: شكلي ساعدني أكون واجهة وأنا كملت بطريقة اللبس والأسلوب

سيارة مجانية من تسلا بقيمة مليون و650 ألف جنيه | تفاصيل

دارين ماتت| تفاصيل وفاة ابنة نانسي زيدان.. عندما تحولت الكوميديا فجأة إلى بكاء

اللواء محمد زكي الألفي: من يعتبر نصر أكتوبر منقوصا هو شخص غير وطني

هيخسروا مكانهم.. إبراهيم سعيد ينتقد أداء لاعبي الأهلي بعد مباراة سانت جورج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو مضحك لـ غوريلاتين تركضان إلى حظيرتهما هربا من المطر في لندن

شاهد.. تصرف صادم من نشطاء بيئيين يثير فوضى في ماراثون بألمانيا

لهذا السبب.. جثمان طفل من القرن الـ 17 تثير خوفا في بولندا

مسلمة بالوراثة والحجاب حتة قماشة|تصريحات نارية لـ لقاء الخميسي..وهذه قصة خيانتها

فيديو

ضربته بالقلم على وشه.. تفاصيل أزمة لقاء سويدان وميدو عادل

خصم 25٪ في قانون التصالح.. ومفاجأة من الحكومة والبرلمان

أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

تغني وتحتفل.. شاهد آخر فيديو لـ لقاء سويدان قبل صفع ميدو عادل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ