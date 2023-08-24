زيلينسكي بعد مصرع قائد فاجنر: إما محاكمة في لاهاي أو أمام الله

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إنه ليس لديه تعليقات بشأن مصير قائد فاجنر، يفجيني بريجوجين.

وصرح زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء النرويجي، جوناس جار ستور في كييف: “لقد جلبت لنا الحكومة الروسية، بما في ذلك بريجوجين ومرتزقته، الكثير من الوفيات لدرجة أنني لا أستطيع أن أقول أي شيء جيد عن هؤلاء غير البشر، لأكون صادقا”.

وأضاف الرئيس الأوكراني: “إما محاكمة في لاهاي أو محاكمة أمام الله.. لا يوجد شيء للتعليق عليه”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال زيلينسكي، إن أوكرانيا لا علاقة لها بمصرع قائد مجموعة فاجنر الروسية يفجيني بريجوجين وتحطم طائرته.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، باتريك رايدر، إن الولايات المتحدة تعتقد أن قائد فاجنر، يفجيني بريجوجين، لقي مصرعه في حادث تحطم الطائرة.

وقال رايدر، في مؤتمر صحفي: "وفقا لتقييمنا الأولي، من المحتمل أن يكون بريجوجين قد مات.. ولكننا لا نرى أي دليل على التقارير التي تفيد بأن طائرته أصيبت بصاروخ من الأرض”.

وأضاف تعليقا على الرواية التي تفيد بأن الطائرة أسقطت بصاروخ، إنه "لا يوجد ما يشير إلى أنها اسقطت بصاروخ أرض-جو".