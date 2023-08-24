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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يقود مجموعة فاجنر عقب مقتل زعيمها |تفاصيل

الرئيس الروسي وقائد
الرئيس الروسي وقائد مجموعة فاجنر

ألمح رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، اليوم الخميس، إلى إمكانية قيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمجموعة فاجنر عقب مقتل زعيمها. 

وقال رئيس الوزراء البولندي: “إن مجموعة فاجنر العسكرية ستكون أكثر خطورة تحت قيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”. 

وفي وقت سابق من اليوم، قال مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك، إن انتفاضة قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريغوجين أخافت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي لا يغفر لأي شخص يجعله خائفا.

وأضاف بودولياك أن روسيا بقتلها بريغوجين بتحطيم طائرته، أرسلت تهديدا للجيش بأن أي خيانة سيعاقب عليها بالإعدام.

وأشار مستشار الرئيس الأوكراني، إلى أن بريغوجين وقع مذكرة إعدامه لحظة تحركة بقواته إلى موسكو وتوقفه على بعد 200 كلم منها.

وأصدرت قناة للتواصل الاجتماعي على تطبيق "تليجرام" مرتبطة بمجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة، بيانا قالت فيه إن قائد مجموعة "فاجنر" يفغيني بريجوزين  ومساعده ديمتري أوتكين قُتلوا في حادث تحطم طائرة شمال موسكو.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يحضر حفلا موسيقيًا للجيش لحظة تحطم الطائرة التابعة لقائد فاجنر.

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فاجنر الرئيس الروسية فلاديمير بوتين رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي يفغيني بريجوزين

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