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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعليقا على مصرع قائد فاجنر.. مستشار زيلينسكي: بوتين أرسل تهديدا خطيرا للجيش

قائد فاجنر والرئيس
قائد فاجنر والرئيس الروسي

قال مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك، اليوم الخميس، إن انتفاضة قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريغوجين أخافت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي لا يغفر لأي شخص يجعله خائفا.

وأضاف بودولياك أن روسيا بقتلها بريغوجين بتحطيم طائرته، أرسلت تهديدا للجيش بأن أي خيانة سيعاقب عليها بالإعدام.

وأشار مستشار الرئيس الأوكراني، إلى أن بريغوجين وقع مذكرة إعدامه لحظة تحركة بقواته إلى موسكو وتوقفه على بعد 200 كلم منها.

كما قال بودولياك، أمس الأربعاء، إن يفجيني بريجوجين وقع قرار إعدامه حين صدق وعود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأصدرت قناة للتواصل الاجتماعي على تطبيق "تليجرام" مرتبطة بمجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة، بيانا قالت فيه إن قائد مجموعة "فاجنر" يفغيني بريجوزين  ومساعده ديمتري أوتكين قُتلوا في حادث تحطم طائرة شمال موسكو.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يحضر حفلا موسيقيًا للجيش لحظة تحطم الطائرة التابعة لقائد فاجنر.

أول تعليق من فرنسا على مصرع قائد فاجنر الروسية

أول تعليق من بريطانيا على مصرع قائد مجموعة فاجنر

مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريغوجين الرئيس الروسى موسكو روسيا

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