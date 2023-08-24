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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع قائد فاجنر .. بوتين من المستحيل أن ينسى الخيانة| شاهد

بوتين وبريجوجين
بوتين وبريجوجين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من مقابلة تلفزيونية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سجلت قبل سنوات، وذلك بعد لحظات من تحطم طائرة قائد فاجنر يفجيني بريجوجين، مساء أمس الأربعاء.

وقال بوتين في هذه المقابلة التي تعود إلى 2018 إنه يمكن "أن يغفر لمن أساء إليه"، لكنه استدرك قائلا: "ليس على كل شيء". وعندما سأله المحاور: "ما هو الشيء الذي من المستحيل عليك التسامح فيه؟"، فرد بوتين قائلا: "الخيانة".

وانتشر فيديو مقابلة بوتين بكثافة على وسائل التواصل الاجتماعي، مساء الأربعاء، بعد أن أكدت وسائل إعلام روسية مقتل يفجيني بريجوجين زعيم مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة، وقائدها ديميتري أوتكين، في حادث تحطم الطارئة الخاصة شمالي موسكو.

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وكانت الطائرة الخاصة التي تحطمت في منطقة تفير شمال العاصمة الروسية موسكو في رحلة داخلية، بين موسكو وسان بطرسبرج.

 

 

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