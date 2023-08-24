بعد مصرع بريجوجين .. إضاءة نوافذ مقر شركة فاجنر في روسيا على شكل صليب

أضاء مقر شركة فاجنر العسكرية الخاصة في مدينة سان بطرسبورج الروسية، نوافذه على شكل صليب، وذلك بعد الإعلان عن مصرع يفجيني بريجوجين ومرافقيه جراء تحطم طائرتهم الخاصة.

وأكدت هيئة الطيران الروسية مقتل مؤسس فاجنر يفجيني بريجوجين والرجل الثاني في المجموعة دميتري أوتكين، وجميع مرافقيهم على متن طائرتهم الخاصة.

وتحطمت طائرة خاصة مساء الأربعاء في مقاطعة تفير الروسية كان على متنها 10 ركاب، وأشارت هيئة الطيران المدني الروسية إلى الطائرة أقلعت على أساس الترخيص الصادر لها باستخدام المجال الجوي حسب الإجراءات المتبعة.

وأضافت الإدارة أنه "كان هناك عشرة أشخاص على متن الطائرة، من بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم، وقتل جميع من كانوا على متنها".