مسئول روسي يؤكد مصرع بريجوجين وأوتكين في حادث الطائرة المحطمة بموسكو

أكد مسؤول موال لروسيا في زابوريجيا فلاديمير روغوف،اليوم الأربعاء، مقتل يفجيني بريجوجين وديمتري أوتكين في الطائرة المحطمة.

أفادت وسائل إعلام روسية،اليوم الأربعاء، بمقتل ثاني مؤسس لمجموعة فاجنر ديمتري أوتكين والذي كان على متن الطائرة المحطمة شمال موسكو.

كما أفادت وكالة أنباء تاس الروسية، بأن قائد مجموعة فاجنر الخاصة يفجيني بريجوجين كان موجودا على متن الطائرة التي تحطمت شمال العاصمة الروسية موسكو.

وأفادت وكالة تاس الروسية بمقتل 10 أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة شمال العاصمة الروسية موسكو.

وقال الطيران المدني الروسي في بيان إن بريجوجين كان على قائمة ركاب الطائرة الخاصة التي تحطمت وقتل فيها 10 أشخاص.

وظهر رئيس مجموعة المرتزقة فاجنر، يفجيني بريجوجين، في أول فيديو له بعد شهرين من قيامه بمحاولة انقلاب فاشلة ضد فلاديمير بوتين، وفق ما ذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

وشوهد بريجوجين، في الفيديو، وهو يحمل بندقية هجومية ويرتدي زيا عسكريا، وتشير تعليقاته إلى أن المقطع تم تصويره في دولة أفريقية لم يذكر اسمها .

قال رئيس فاجنر خلال المقطع إنه يقوم بتجنيد “رجال أقوياء”، ذاكرا أن المجموعة "ستفي بالمهام التي حددتها" الحكومة الروسية.

وتمت مشاركة الفيديو على قنوات تيليجرام التابعة لمجموعة فاجنر، حيث قال إن مجموعة فاجنر "تجعل روسيا أكبر في جميع القارات، وإفريقيا أكثر حرية".