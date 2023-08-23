تحرك عاجل من قوات فاجنر في بيلاروس بعد مصرع قائدهم يفجيني بريجوجين

أفادت وسائل إعلام روسية، بأن بعض من قوات مجموعة فاجنر الروسية يحاولون مغادرة بيلاروس بعد مصرع قائدهم، يفجيني بريجوجين.

وتحاول قوات فاجنر مغادرة بيلاروس إلى روسيا، كما بدأ إغلاق جزء من معسكرات فاجنر في بيلاروس.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي، أن لجنة شكلت خصيصًا بدأت التحقيق في ظروف وأسباب الحادث الذي أودي بحياة قائد مجموعة فاجنر الروسية، يفجيني بريجوجين.

وقالت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي في بيان علي “تليجرام”: “وفقا للبيانات الأولية، كان هناك سبعة ركاب وثلاثة من أفراد الطاقم على متن الطائرة، التي كانت عن ظهر قلب من موسكو إلى سان بطرسبرج”.

وأضاف أن “المحققين في مكان الحادث بدأوا في جمع مواد حول الطاقم والحالة الفنية للطائرة وحالة الأرصاد الجوية على مسار الرحلة وعمل خدمات الإرسال والمعدات اللاسلكية الأرضية”.

وأكدت أنهم سيبحثون أيضا عن الصندوق الأسود.