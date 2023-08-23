انتقام بوتين .. أول تعليق من المخابرات الأمريكية على مصرع قائد فاجنر

قال مدير مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ويليام بيرنز، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مستعد لفعل أي شيء من أجل الانتقام.

جاءت تصريحات بيرنز، بعد مصرع قائد مجموعة فاجنر الروسية، يفجيني بريجوجين، في تحطم طائرة قرب العاصمة الروسية موسكو.

وفي وت سابق من اليوم، علّق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على مقتل قائد فاجنر، يفجيني بريجوجين، قائلا إنه لا يعرف ما جرى مع بريجوجين لكنه لم يتفاجأ من التقارير المعروضة عليه.

وقال بايدن إنه ليس متفاجئا من احتمال قَتل بريجوجين في روسيا، مضيفا أن “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقف خلف معظم ما يحدث في روسيا”.

وأضاف بايدن أنه لا شيء يحدث في روسيا دون علم بوتين.