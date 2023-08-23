الأجهزة السرية الغربية تكشف محطات زعيم فاجنر في أفريقيا برحلته الأخيرة قبل مصرعه

بحسب معلومات صحيفة شبيجل الألمانية، تمكنت الأجهزة السرية الغربية، بما في ذلك جهاز المخابرات الفيدرالية (BND)، من تأكيد تحركات بريجوجين في الأيام القليلة الماضية من خلال النتائج التي توصلت إليها، وبناء على ذلك، بقي رئيس فاغنر بالفعل في أفريقيا، حيث توقف في ساحل العاج ومالي، ويقال إنه أجرى في مالي محادثات حول وجود قواته في النيجر المجاورة.

وبحسب الصحيفة الألمانية، تدعم هذه المعلومات تصريحات الصحفي الاستقصائي كريستو جروزيف، حيث يقول إن بريجوزين أراد في مالي منع المخابرات العسكرية الروسية من طرد مجموعة المرتزقة التابعة لها من هناك ومن أفريقيا بشكل عام، وتعد المهمات الإفريقية جزءًا مربحًا من نموذج أعمال فاجنر.

وتأتي تلك الأخبار بعد أن أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، الأربعاء، أن طائرة كانت تقل زعيم مرتزقة فاغنر، يفغيني بريجوزين، تحطمت في منطقة تفير شمال غرب موسكو، وبحسب الوزارة، تم انتشال ثماني جثث من موقع تحطم الطائرة الخاصة من طراز إمبراير ليجاسي، التي هبطت بالقرب من قرية كوزنكينو، وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق أن عشرة أشخاص كانوا على متن الطائرة.