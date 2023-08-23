بالأسماء.. قائمة ركاب طائرة فاجنر المنكوبة بموسكو

أعلنت وسائل إعلام روسية، اليوم الأربعاء، عن مقتل 10 أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة لقائد فاجنر يفغيني بريغوجين والذي كان على متنها.

قائمة بأسماء ركاب الطائرة الخاصة التي تحطمت في منطقة تفير:

يفغيني بريغوجين، بروبوستين سيرجي، ماكاريان يفغيني ، توتمين الكسندر، تشيكالوف فاليري، أوتكين ديمتري، ماتوسيف نيكولاي

أعضاء الطاقم:



ليفشين أليكسي القائد؛كريموف رستم، مساعد الطيار؛راسبوبوفا كريستينا، مضيفة طيران.

أجتماع طارئ لمجموعة فاجنر

أفاد موقع ريدوفكا العسكري الروسي، اليوم الأربعاء، بأن قادة مجموعة فاجنر الروسية الخاصة يعقدون الآن اجتماعا وسينشرون بيانا مصورا بعد قليل.

إعلان مقتل قائد فاجنر رسمياً

وأعلنت مجموعة فاجنر عن مقتل يفجيني بريغوجن ومساعده ديمتري أوتكين في تحطم طائرة شمال موسكو.

وأفادت وكالة تاس الروسية بمقتل 10 أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة شمال العاصمة الروسية موسكو.

وقال الطيران المدني الروسي في بيان أن بريجوجين كان على قائمة ركاب الطائرة الخاصة التي تحطمت وقتل فيها 10 أشخاص.

وتحطمت الطائرة الخاصة من طراز “إمبراير” في مقاطعة تفير، وقُتل جميع من كان على متنها.