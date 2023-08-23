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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان طارئ من وكالة النقل الجوي الروسية بشأن طائرة قائد فاجنر المنكوبة

صدى البلد

أعلنت وكالة النقل الجوي الروسية ،اليوم الأربعاء، عن حمل طائرة يفجيني بريجوجين التي تحطمت، تصريحا لاستخدام المجال الجوي.

وقالت وكالة النقل الجوي الروسية في بيان إن الطائرة إمبراير-135 كانت تحلق بناء على تصريح لاستخدام المجال الجوي.

وأضافت وكالة النقل الجوي الروسية أن يفجيني بريجوجين وديمتري أوتكين كانا على متن طائرة إمبراير المنكوبة.

ونشرت وكالة النقل الجوي الروسية قائمة ركاب وطاقم الطائرة المنكوبة وبينهم قائد "فاجنر" .

قائمة بأسماء ركاب الطائرة الخاصة التي تحطمت في منطقة تفير:

يفجيني بريجوجين، بروبوستين سيرجي، ماكاريان يفجيني ، توتمين الكسندر، تشيكالوف فاليري، أوتكين ديمتري، ماتوسيف نيكولاي.

 

أعضاء الطاقم:


ليفشين أليكسي القائد؛ كريموف رستم، مساعد الطيار؛ راسبوبوفا كريستينا، مضيفة طيران.

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