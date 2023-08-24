أول تعليق من بريطانيا على مصرع قائد مجموعة فاجنر

علقت بريطانيا، اليوم الخميس، على حادث تحطم طائرة قائد مجموعة فاجنر الروسية يفجيني بريغوجين، ومقتله ومعه 9 اشخاص آخرين.

وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية في تصريحات له اليوم، أن الحكومة البريطانية تراقب الوضع عن كثب في روسيا بعد مقتل قائد مجموعة فاجنر الروسية.

وأعلنت وسائل إعلام روسية، الأربعاء، عن مقتل 10 أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة لقائد فاجنر يفجيني بريغوجين والذي كان على متنها في منطقة تفير.

ووفقا للبيانات الصادرة، فإن الطائرة كان عليها 10 أشخاص من ضمنهم قائد فاجنر، وجاءت الأسماء كالتالي: يفجيني بريغوجين، بروبوستين سيرجي، ماكاريان يفجيني ، توتمين الكسندر، تشيكالوف فاليري، أوتكين ديمتري، ماتوسيف نيكولاي.

كما كان هناك 3 أعضاء لطاقم الطائرة وهم: ليفشين أليكسي القائد؛كريموف رستم، مساعد الطيار؛راسبوبوفا كريستينا، مضيفة طيران.