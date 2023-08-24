عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من بريطانيا على مصرع قائد مجموعة فاجنر

يفجيني بريغوجين
يفجيني بريغوجين

علقت بريطانيا، اليوم الخميس، على حادث تحطم طائرة قائد مجموعة فاجنر الروسية يفجيني بريغوجين، ومقتله ومعه 9 اشخاص آخرين.

 

وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية في تصريحات له اليوم، أن الحكومة البريطانية تراقب الوضع عن كثب في روسيا بعد مقتل قائد مجموعة فاجنر الروسية.

 

وأعلنت وسائل إعلام روسية، الأربعاء، عن مقتل 10 أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة لقائد فاجنر يفجيني بريغوجين والذي كان على متنها في منطقة تفير.

 

ووفقا للبيانات الصادرة، فإن الطائرة كان عليها 10 أشخاص من ضمنهم قائد فاجنر، وجاءت الأسماء كالتالي: يفجيني بريغوجين، بروبوستين سيرجي، ماكاريان يفجيني ، توتمين الكسندر، تشيكالوف فاليري، أوتكين ديمتري، ماتوسيف نيكولاي.

 

كما كان هناك 3 أعضاء لطاقم الطائرة وهم: ليفشين أليكسي القائد؛كريموف رستم، مساعد الطيار؛راسبوبوفا كريستينا، مضيفة طيران.

روسيا .. تأهب أمني في روستوف بعد مصرع قائد فاجنر

مصرع قائد فاجنر .. بوتين من المستحيل أن ينسى الخيانة| شاهد

قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريغوجين فاجنر بريطانيا الحكومة البريطانية روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيول في مصر رسميًا|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بعد ما حدث بالسعودية

القلم مكيفني.. نجم الأهلي يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الشحات والشيبي

400 جنيه|قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن يسجل هذا الرقم

تطورات جديدة في صفقة انتقال «محمد صلاح» لـ اتحاد جدة السعودي.. فيديو

بسبب جمهور الزمالك|غياب إمام عاشور عن تقديم قميص الأهلي بفرمان من الخطيب

ماذا فعلت مصر حتى لا يشعر المواطن بأضرار سد النهضة.. خبير يكشف

مكالمة من السيسي تقطع مداخلة رئيس قناة السويس مع أحمد موسى.. فيديو

بعد تكتم الأهلي.. فرج عامر يكشف جنسية مهاجم الأهلي الجديد

موضوعات متعلقة

أخبار التوك شو.. محمد صلاح يقترب من الدوري السعودي.. وتفاصيل مهمة بشأن مقتل قائد مجموعة فاجنر.. والأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس

روسيا تعلن تحطم طائرة قائد فاجنر ووفاة جميع الركاب.. وكوريا الشمالية: فشل الإطلاق الثاني لقمر استخبارات اصطناعي .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

روسيا .. تأهب أمني في روستوف بعد مصرع قائد فاجنر

مصرع قائد فاجنر .. بوتين من المستحيل أن ينسى الخيانة| شاهد

مسئول غربي يفجر مفاجأة عن مصرع قائد فاجنر

شاهد .. آخر ظهور لقائد قوات فاجنر قبل مصرعه بساعات

بعد مصرع بريجوجين .. إضاءة نوافذ مقر شركة فاجنر في روسيا على شكل صليب

مضى قرار إعدامه بيده.. مستشار الرئاسة الأوكرانية يعلق على وفاة قائد فاجنر

ترشيحاتنا

شاومينج ينشر أسئلة وإجابات «الإنجليزي» بعد توزيعها في لجان الدور الثاني للثانوية العامة

بحماية مشددة من الاحتلال الإسرائيلي.. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

الرئيس الإيراني يغادر طهران في ظريقة إلى جوهانسبرج لحضور قمة البريكس

هل يجوز الاغتسال للجمعة من الليلة أم قبل الصلاة ؟

مفاجأة فى صرف معاش سبتمبر 2023| طرق الحصول عليه

أمطار وزخات من البرد.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس هذه المناطق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حلق شعرها.. أعراض مرض أسما شريف منير

فضلت البيت لهذا السبب.. بكاء مذيعة بي بي سي البريطانية على الهواء

أنجب الطفل التاسع| من هي زوجة رضا البحراوي؟ .. صور

فيضانات وسيول| سحابة "سوبر سيل" الخارقة على الحدود الغربية.. هل تصل مصر؟

فيديو

علامات الساعة ظهرت.. عاصفة رعدية وأمطار عنيفة تضرب السعودية

بعد الولادة بأيام.. ميكب ارتست تركت رسالة صادمة ورحلت بعدها بساعات

مغامر مصري يثير ضجة بتناوله ثمرة تتغذى على جثث الموتى «فيديوجراف»

«بين السما والأرض» .. إنقاذ 8 عالقين داخل تلفريك باكستان بأعجوبة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ