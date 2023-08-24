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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا .. تأهب أمني في روستوف بعد مصرع قائد فاجنر

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام روسية في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن السلطات الأمنية بمدينة روستوف، أعلنت حالة التأهب الأمني، وذلك بعد تحطم طائرة خاصة بمنطقة تفير شمالي موسكو، كان على متنها قائد قوات فاجنر يفجيني بريجوجين.

وأكدت هيئة الطيران الروسية مقتل مؤسس فاجنر يفجيني بريجوجين والرجل الثاني في المجموعة دميتري أوتكين، وجميع مرافقيهم على متن طائرتهم الخاصة.

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وتحطمت طائرة خاصة مساء الأربعاء في مقاطعة تفير الروسية كان على متنها 10 ركاب، وأشارت هيئة الطيران المدني الروسية إلى الطائرة أقلعت على أساس الترخيص الصادر لها باستخدام المجال الجوي حسب الإجراءات المتبعة.

وأضافت الإدارة أنه "كان هناك عشرة أشخاص على متن الطائرة، من بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم، وقتل جميع من كانوا على متنها".

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