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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول غربي يفجر مفاجأة عن مصرع قائد فاجنر

أرشيفية
أرشيفية

نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، اليوم الخميس، عن مسؤول غربي قوله إن الطائرة التي تحطمت شمال موسكو، والتي كانت تحمل على متنها قائد مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة يفجيني بريجوجين، أسقطها صاروخ روسي مضاد للطائرات.

وأكدت هيئة الطيران الروسية مقتل مؤسس فاجنر يفجيني بريجوجين والرجل الثاني في المجموعة دميتري أوتكين، وجميع مرافقيهم على متن طائرتهم الخاصة.

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وتحطمت طائرة خاصة مساء الأربعاء في مقاطعة تفير الروسية كان على متنها 10 ركاب، وأشارت هيئة الطيران المدني الروسية إلى الطائرة أقلعت على أساس الترخيص الصادر لها باستخدام المجال الجوي حسب الإجراءات المتبعة.

وأضافت الإدارة أنه "كان هناك عشرة أشخاص على متن الطائرة، من بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم، وقتل جميع من كانوا على متنها".

 

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