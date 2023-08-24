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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مضى على قرار إعدامه بيده..مستشار الرئاسة الأوكرانية يعلق على وفاة قائد فاجنر

صدى البلد

علق مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك ،الأربعاء، على مقتل قائد قوات فاجنر الخاصة الروسية قائلاً أن يفجيني بريجوجين وقع قرار إعدامه حين صدق وعود الرئيس الروسي بوتين.

أصدرت قناة للتواصل الاجتماعي على تطبيق "تليجرام" مرتبطة بمجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة، بيانا قالت فيه إن قائد مجموعة "فاجنر" يفغيني بريجوزين  ومساعده ديمتري أوتكين قُتلوا في حادث تحطم طائرة شمال موسكو.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يحضر حفلا موسيقيًا للجيش لحظة تحطم الطائرة التابعة لقائد فاجنر.

وأفادت وسائل إعلام تابعة لمجموعة فاجنر الروسية، بأنه تم قطع رأس مجموعة فاجنر باغتيال قائد المجموعة يفجيني بريجوجين.

ومن جانبها، أكدت هيئة الطيران المدني الروسية، أن قائد مجموعة فاجنر، يفجيني بريجوجين، ضمن قائمة ركاب الطائرة المنكوبة.

وأفادت وكالة تاس الروسية بمقتل 10 أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة شمال العاصمة الروسية موسكو.

10 أشخاص اعدامه الرئيس الأوكراني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الروسي بوتين

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