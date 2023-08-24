مفاجأة.. الرادار لم يرصد أي مشكلة في طائرة قائد فاجنر

أكدت بيانات تتبع الرحلات الجوية أن الطائرة الخاصة التي يعتقد أنها أقلت مؤسس مجموعة فاجنر الروسية يفغيني بريغوجين، لم تظهر أي إشارة على وجود مشكلة حتى هبوطها الحاد بآخر 30 ثانية من رحلتها.

وقالت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي إن بريغوجين الذي قاد تمردًا لم يكتمل في يونيو كان أحد عشرة أشخاص على متن الطائرة التي سقطت، حسبما نقلت رويترز.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية إن الطائرة كانت متجهة من موسكو إلى سان بطرسبرج لدى تحطمها.

وأظهر مقطع مصور الطائرة وهي تنخفض بسرعة ومقدمتها باتجاه مستقيم تقريبا نحو الأرض وعمود دخان أو بخار خلفها.