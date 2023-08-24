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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقارير للمخابرات الأمريكية تؤكد اغتيال قائد مجموعة فاجنر

صدى البلد

قال مسؤولون أمريكيون إن الطائرة التي كانت تقل يفجيني بريجوزين، رئيس جماعة فاجنر شبه العسكرية، تحطمت نتيجة لمؤامرة اغتيال، ونفت أنه تم إسقاطها بصاروخ أرض جو.

 

تشير التقييمات الأولية للحكومة الأمريكية، والتي أكد المسؤولون لصحيفة وول ستريت جورنال، أنها غير كاملة، إلى أن قنبلة انفجرت على الطائرة أو أن شكلاً آخر من أشكال التخريب هو الذي تسبب في تحطم الطائرة شمال غرب موسكو.

 

قالت الحكومة الروسية إنها تحقق في سبب الحادث، لكنها لم تقدم تفسيرا. وزعمت قنوات التواصل الاجتماعي القريبة من شركة فاجنر التابعة لبريجوزين أن الطائرة أسقطت بصاروخ عسكري روسي مضاد للطائرات.

 

كسر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صمته الأولي الخميس، وقدم تعازيه لأسر الضحايا. وأثنى على إنجازات بريجوزين، لكنه قال أيضًا إن رئيس فاجنر ارتكب بعض الأخطاء الجسيمة.

 

وقال عن أعضاء فاجنر الذين كانوا على متن الطائرة: أريد أن أشير إلى أن هؤلاء هم الأشخاص الذين ساهموا بشكل كبير في قضيتنا المشتركة المتمثلة في محاربة نظام النازيين الجدد في أوكرانيا..نحن نتذكرها، ونعرفها، ولن ننساها. 

 

المعلومات الرسمية عن الحادث وأسبابه ضئيلة. وقالت السلطات إن جميع الأشخاص العشرة الذين كانوا على متن الطائرة لقوا حتفهم، وبدأت لجنة التحقيق الروسية تحقيقا جنائيا في الانتهاكات المزعومة لقواعد السلامة الجوية.

 

ذكرت وسائل إعلام محلية أن جثث الضحايا تم تحميلها في سيارات تابعة لشركة خدمات الجنازات وتم نقلها بعيدا. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن سكان محليين قولهم إنهم سمعوا صوت انفجار قبل أن يروا الطائرة وهي تهوي إلى الأرض. وقالت الوكالة إن جزءا من الطائرة هبط على بعد ميلين من موقع التحطم الرئيسي.

 

بدأت وسائل الإعلام التي تديرها الدولة في روسيا بالفعل في نشر اقتراحات متناقضة - من إلقاء اللوم على أوكرانيا إلى الإشارة إلى أن أحد منافسي بريجوزين زرع قنبلة على متن طائرته.

 

لا يستطيع الكرملين أن يستفيد إلا من حالة عدم اليقين لأن بريجوزين كان شخصية مثيرة للانقسام، ولو أنه يتمتع بشعبية كبيرة، داخل روسيا، فضلاً عن كونه أحد رعايا بوتين. 

 

تمثل وفاته مشكلة لأنه كان بطلاً في نظر الملايين من المحاربين القدامى الساخطين وعامة الروس بسبب سجله الحربي وإداناته اللاذعة للكسل والفساد المزعومين في المؤسسة العسكرية.

 

قال إريك جرين، مستشار روسيا السابق لمجلس الأمن القومي للرئيس بايدن، وهو الآن باحث غير مقيم في مؤسسة كارنيجي للتنمية الدولية، إن هناك حساسية محتملة في الكرملين بشأن كيفية تلقي مقاتلي فاجنر والمتعاطفين معهم لأخبار وفاة بريجوزين.

 

وفي الوقت نفسه، كان بريجوزين منافساً خطيراً لكبار مسؤولي الدفاع في روسيا، ومن المرجح أن معظمهم لديهم رؤية واضحة بشأن من يقف وراء مقتله. وقال إريك جرين، مستشار روسيا السابق لمجلس الأمن القومي للرئيس بايدن، إن الكرملين أيضًا قد يكون أكثر تحديدًا بشأن من قتل بريجوزين مع مرور الوقت.

 

قال مسؤول حكومي بريطاني إنه بينما لا تزال الحكومات الغربية تجمع المعلومات والأفكار حول الحادث، فإن المشتبه به الأكثر ترجيحًا في وقوع حادث هو جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وكالة الاستخبارات المحلية.

 

كان رد فعل أنصار فاجنر على وفاة بريجوزين حتى الآن هو الحداد الهادئ بين أتباعه، والعديد منهم من المقاتلين الذين تدربوا على القتال في أوكرانيا.

 

 

قال فلاديمير أوشكين، الناشط الحقوقي الروسي المنفي الذي يساعد المنشقين على الفرار من البلاد ويكتب كتابًا عن فاجنر، إن الخلاف يتزايد بين أعضاء القيادة العسكرية لفاجنر وأولئك الذين لديهم إمكانية الوصول إلى مواردها المالية بعد وفاة الشخصيات القيادية في المجموعة.

 

قال أوسيشكين: "ليس لديهم خطة بديلة الآن بعد رحيل بريجوزين، مستشهداً بما قال إنها لقطات شاشة لرسائل نصية متبادلة بين أعضاء فاجنر تم إرسالها إليه. "أهم شخصيات فاجنر ماتت على تلك الطائرة". 

 

وفي وقت مبكر من يوم الخميس، نشرت قناة جراي زون مقتطفًا من مقابلة أجراها بريجوزين بينما كان يصعد مواجهته مع القيادة العسكرية الروسية في الربيع قال زعيم فاجنر: من أجل المسيح، يا شباب، خذوني واقضوا علي. ماسيحدث سيحدث. 

فاجنر بوتين يفجني برجوزين ​أوكرانيا​ و​روسيا

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