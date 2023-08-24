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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل لأول مرة.. البنتاجون يكشف عن مفاجأة بشأن تحطم طائرة قائد فاجنر

قائد فاجنر
قائد فاجنر

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، باتريك رايدر، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تعتقد أن قائد فاجنر، يفجيني بريجوجين، لقي مصرعه في حادث تحطم الطائرة.

وقال رايدر، في مؤتمر صحفي: "وفقا لتقييمنا الأولي، من المحتمل أن يكون بريجوجين قد مات.. ولكننا لا نرى أي دليل على التقارير التي تفيد بأن طائرته أصيبت بصاروخ من الأرض”.

وأضاف تعليقا علي الرواية التي تفيد بأن الطائرة أسقطت بصاروخ، إنه "لا يوجد ما يشير إلى أنها اسقطت بصاروخ أرض-جو".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، أبلغه عن بدء التحقيق في حادث تحطم الطائرة التي كانت تقل قائد فاجنر، يفجيني بريجوجين، وسيتم وضع حد للقضية.

وقال بوتين: “لكن ما هو مثالي تمامًا، كما أبلغني رئيس لجنة التحقيق هذا الصباح، أنهم بدأوا بالفعل تحقيقًا أوليًا في هذا الحادث وسيتم تنفيذه بالكامل ووضع حد له. ليس هناك شك في ذلك.. دعونا نرى ما سيقوله المحققون في المستقبل القريب" .

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وقال بوتين، إن قائد مجموعة فاجنر، يفجيني بريجوجين، كان رجل أعمال موهوبًا، مشيرا إلى انه يعرفه منذ التسعينات.

وأضاف: “نرسل تعازينا إلى عائلة قائد مجموعة فاجنر.. وجميع القتلي الذين كانوا على الطائرة”.

وقال الرئيس الروسي: “يفجيني بريجوجين واجه مصيرا صعبا لكنه رجل موهوب.. أشكره على مساهمته في الحرب ضد النازية في أوكرانيا”.

الولايات المتحدة بريجوجين فاجنر قائد فاجنر

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