اتصال هاتفي يكشف اللغز.. والد قائد طائرة زعيم فاجنر يفجر مفاجآت جديدة

قال والد الطيار رستم كريموف، الذي توفي في حادث تحطم طائرة قائد فاجنر، يفجيني بريجوجين، إن ابنه اتصل بوالدته قبل الرحلة.

وفي مقابلة مع وسائل إعلام روسية، أشار كريموف إلى أن نجله لم يكن لديه هواجس، وقال: “أنا لا أعرف ما إذا كان ابني قد تفقد الطائرة قبل المغادرة، ولكنه قال لنا وداعا قبل الهبوط”.

وأضاف: “في المرة الأخيرة التي تحدثنا فيها مع ابني قبل تلك الرحلة، اتصل بأمه. سألني عن صحتي، وعن صحة أمي، وسألني عن شؤوننا. ثم قال: سأهبط.. تمنينا له رحلة سعيدة. لم يكن لديه هواجس. سواء كان قد تفقد الطائرة أم لا، لا أعرف”.

وأشار والد الطيار إلى أن ابنه كان يحلم بأن يصبح طيارا منذ الطفولة.

وقال: “لم يكن لدى ابني أطفال بعد. كان هو وزوجته معا لمدة أربع سنوات بالفعل. خططنا لإنجاب الأطفال. كان الجميع ينتظر أن يبدأ العمل. أرادوا طفلا في المستقبل القريب، لكن لم يكن لديهم وقت. زوجته الآن في سان بطرسبرج. إنها تشعر بالسوء الشديد”.