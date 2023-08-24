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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان عاجل من بوتين بشأن التحقيق في مصرع قائد فاجنر

بوتين وبريجوجين
بوتين وبريجوجين

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، أبلغه عن بدء التحقيق في حادث تحطم الطائرة التي كانت تقل قائد فاجنر، يفجيني بريجوجين، وسيتم وضع حد للقضية.

وقال بوتين: “لكن ما هو مثالي تمامًا، كما أبلغني رئيس لجنة التحقيق هذا الصباح، أنهم بدأوا بالفعل تحقيقًا أوليًا في هذا الحادث وسيتم تنفيذه بالكامل ووضع حد له. ليس هناك شك في ذلك.. دعونا نرى ما سيقوله المحققون في المستقبل القريب" .

وفي وقت سابق من اليوم، قال بوتين، إن قائد مجموعة فاجنر، يفجيني بريجوجين، كان رجل أعمال موهوبًا، مشيرا إلى انه يعرفه منذ التسعينات.

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وأضاف بوتين: “نرسل تعازينا إلى عائلة قائد مجموعة فاجنر.. وجميع القتلي الذين كانوا على الطائرة”.

وقال: “يفجيني بريجوجين واجه مصيرا صعبا لكنه رجل موهوب.. أشكره على مساهمته في الحرب ضد النازية في أوكرانيا”.

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