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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من بوتين على مصرع قائد فاجنر

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن قائد مجموعة فاجنر، يفجيني بريجوجين، كان رجل أعمال موهوبًا، مشيرا إلى انه يعرفه منذ التسعينات.

وأضاف بوتين: “نرسل تعازينا إلى عائلة قائد مجموعة فاجنر.. وجميع القتلي الذين كانوا على الطائرة”.

وقال: “يفجيني بريجوجين واجه مصيرا صعبا لكنه رجل موهوب.. أشكره على مساهمته في الحرب ضد النازية في أوكرانيا”.

وأكد الرئيس الروسي، أنه “ينتظر نتائج التحقيقات بشأن مقتل قائد مجموعة فاجنر”.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت قناة “ماش” الروسية على “تليجرام"،  نقلا عن مصادرها، أن قائد مجموعة فاجنر الروسية، يفجيني بريجوجين، خطط لفتح وسائل إعلام جديدة في روسيا قبل تحطم الطائرة.

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وتحطمت طائرة بريجوجين الخاصة على أراضي منطقة تفير في أمس الأربعاء، 23 أغسطس. 

ووفقا لوكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، كان بريجوجين نفسه، قائد فاجنر، وديمتري أوتكين، بالإضافة إلى ثمانية أشخاص آخرين على متن الطائرة.

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