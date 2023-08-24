صاروخ أرض-جو.. مسئول أمريكي يكشف سبب تحطم طائرة قائد فاجنر

قال مسؤول أمريكي، اليوم الخميس، إن صاروخ أرض-جو انطلق من داخل روسيا وراء سقوط طائرة قائد مجموعة فاجنر، يفجيني بريجوجين.

وفي وقت ساب، من اليوم، ذكرت قناة “ماش” الروسية على “تليجرام"، نقلا عن مصادرها، أن قائد مجموعة فاجنر الروسية، يفجيني بريجوجين، خطط لفتح وسائل إعلام جديدة في روسيا قبل تحطم الطائرة.

وتحطمت طائرة بريجوجين الخاصة على أراضي منطقة تفير في 23 أغسطس.

ووفقا لوكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، كان بريجوجين نفسه، قائد فاجنر، وديمتري أوتكين، بالإضافة إلى ثمانية أشخاص آخرين على متن الطائرة.

وحتى الآن، تم العثور على جثث جميع الضحايا، لكنها لا تزال مجهولة الهوية، ويجري خبراء الطب الشرعي اختبارات لتحديد هوية الضحايا.