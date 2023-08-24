إصبع مفقود ووشوم.. تفاصيل التعرف على جثمان قائد فاجنر في روسيا

واجهت السلطات الروسية صعوبة في تحديد هوية القتلى في حادث الطائرة الذي راح ضحيته زعيم مجموعة فاجنر العسكرية، يافجني بروجوجين، و9 آخرون من مساعديه.





وبحسب قناة "نوفوستي موسكفي" تم التعرف على جثمان زعيم مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة في مشرحة، وذلك بعد ساعات من تأكيد تحطم طائرة خاصة كان على متنها 10 أشخاص بينهم قائد فاجنر ومؤسسها.





صدمة في المشرحة

وفي طريقة صادمة، تم التعرف على جثة قائد فاجنر من خلال افتقاده لأحد الأصابع، وكذلك التعرف على جثة مؤسس المجموعة العسكرية الخاصة ومساعد بريجوجين من خلال علامات الطول ورسوم الوشم.

وكانت قناة "نوفوستي موسكفي" أكدت في حسابها على "تلجرام"، نقلا عن مصادرها في هيئة الجنازات في مدينة تفير، شمالي العاصمة الروسية ، حيث سقطت الطائرة، أن جثة بريجوجين موجودة بالفعل في مكتب تفير الإقليمي للفحص الطبي الشرعي. headtopics.com