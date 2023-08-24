إعلان صادم من الاتحاد الأوروبي بشأن مصرع قائد فاجنر

قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إنه من الصعب التحقق من التقارير التي تفيد بمصرع قائد فاجنر، يفجيني بريجوجين في حادث تحطم طائرة مساء الأربعاء.

قال بيتر ستانو ، المتحدث الرئيسي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الكتلة، في مؤتمر صحفي: “لقد رأينا التقرير حول تحطم الطائرة الذي يزعم أنه قتل يفجيني بريجوجين، إلى جانب أعضاء من حاشيته وأفراد طاقمه”.

وأضاف: “لكن مرة أخرى، مثل العديد من الأشياء الأخرى في روسيا، من الصعب جدا التحقق من ذلك بالنسبة لنا، وبالتالي ليس لنا التعليق”.

وقال ستانو إن “الأعمال السلبية لـ بريجوجين ومجموعة فاجنر معروفة على نطاق واسع، مشيرا إلى تورطها في حرب أوكرانيا وعملياتها في الدول الأفريقية”.

وتابع: “في كل مكان كانوا فيه حاضرين، تركوا أثرا من انتهاكات حقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي.هناك الكثير من عدم المساءلة، وهناك قواعد غير واضحة تعمل بموجبها”.

وأضاف أن العمليات المستقبلية للجماعة لن تتأثر فقط “بالموت المزعوم لبريجوجين” ولكن أيضا بأحداث يونيو عندما قررت المجموعة الزحف على موسكو في تمرد لم يدم طويلا.

وقال ستانو إنه “على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يأمل في أن يتوقف التأثير السلبي لعمليات فاجنر، إلا أن الكتلة تدرك أن مجموعة المرتزقة لا ترتبط فقط باسم زعيمها”.