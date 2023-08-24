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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صور تظهر لأول مرة.. الكشف عن مفاجأة بشأن جسم طائرة قائد فاجنر

يفجيني بريجوجين
يفجيني بريجوجين

كان جسم الطائرة التي يعتقد أنها تقل قائد فاجنر، يفجيني بريجوجين، سليما إلى حد كبير عندما تحطمت الطائرة على الأرض أمس الأربعاء، وفقا لصور جديدة نشرتها شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

أظهرت صور الاقمار الصناعية، أن موقع التحطم على شكل بيضاوي مستطيل، يحتوي في الغالب على جسم الطائرة، ويقتصر على منطقة معينة.

ويدعم هذا الاستنتاج مقطع فيديو تم تحديد موقعه الجغرافي والمصادقة عليه من قبل “سي إن إن” والذي يظهر جسم الطائرة ومحركاتها، مع وجود جناح مفقود على ما يبدو ، يسقط من السماء.

على الرغم من أن غالبية الحطام يظهر في موقع على شكل جسم الطائرة على حافة إزالة الغابات، إلا أن أجزاء أصغر من الطائرة سقطت في مكان آخر. على بعد ما يزيد قليلا عن ما يقرب من كيلومترين، جنوب شرق موقع الحطام الرئيسي.

قائد فاجنر فاجنر يفجيني بريجوجين

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