مصير مجهول.. ننشر أماكن تمركز قوات فاجنر بعد وفاة قائدها ومساعده.. فيديو

عرضت قناة سكاى نيوز عربية تقريرا عن مصير مجموعة فاجنر غير الرسمية بعد مصرع قائدها يفجيني بريجوجين، إثر تحطم طائرة كان يستقلها أمس.

وأوضح التقرير المذاع عبر "سكاى نيوز"، أن مجموعة فاجنر تنتشر فى شرق أوكرانيا، بباخموت وسوليدار، وفى ليبيا ينتشر مقاتلو المجموعة فى سرت والجفرة.

وتابع التقرير: فى السودان بدأت المجموعة نشاطها تحت غطاء شركات التنقيب عن الذهب، أما فى أفريقيا الوسطى فيعمل مقاتلو فاجنر على تدريب الجيش هناك.

وأشار التقرير، إلى أنه فى مالى فمجموعة فاجنر عقدت اتفاقا مع المجلس العسكرى لحمايته، أما فى سوريا فالمجموعة منتشرة فى المناطق النفطية، وتنتشر المجموعة ايضا فى بيلاروسيا لتدريب الجيش.

الرحلات الجوية

وأكد التقرير أن مصير مقاتلي فاجنر مجهول حتى الآن بعد وفاة قائدها يفجيني بريجوجين، ومساعده.

وأكدت بيانات تتبع الرحلات الجوية أن الطائرة الخاصة التي يعتقد أنها أقلت مؤسس مجموعة فاجنر الروسية يفجيني بريجوجين، لم تظهر أي إشارة على وجود مشكلة حتى هبوطها الحاد بآخر 30 ثانية من رحلتها.

وقالت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي إن بريجوجين الذي قاد تمردًا لم يكتمل في يونيو كان أحد عشرة أشخاص على متن الطائرة التي سقطت، حسبما نقلت رويترز.