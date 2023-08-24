الخارجية الروسية تصدر تنبيها هاما بشأن مصرع قائد فاجنر

علق وزير الخارجي الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، علي تحطم طائرة قائد فاجنر، يفجيني بريجوجين، قرب موسكو.

وقال لافروف: “تم فتح تحقيق على الفور، وفتحت قضية، والمحققون يعملون. أدعو الناس إلى الاعتماد على الوقائع وليس على الإعلام الغربي”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، أبلغه عن بدء التحقيق في حادث تحطم الطائرة التي كانت تقل قائد فاجنر، يفجيني بريجوجين، وسيتم وضع حد للقضية.

وقال بوتين: “لكن ما هو مثالي تمامًا، كما أبلغني رئيس لجنة التحقيق هذا الصباح، أنهم بدأوا بالفعل تحقيقًا أوليًا في هذا الحادث وسيتم تنفيذه بالكامل ووضع حد له. ليس هناك شك في ذلك.. دعونا نرى ما سيقوله المحققون في المستقبل القريب".

وأضاف أن قائد مجموعة فاجنر، يفجيني بريجوجين، كان رجل أعمال موهوبًا، مشيرا إلى انه يعرفه منذ التسعينات.

وأضاف بوتين: “نرسل تعازينا إلى عائلة قائد مجموعة فاجنر.. وجميع القتلي الذين كانوا على الطائرة”.

وقال: “يفجيني بريجوجين واجه مصيرا صعبا لكنه رجل موهوب.. أشكره على مساهمته في الحرب ضد النازية في أوكرانيا”.