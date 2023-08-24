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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الروسية تصدر تنبيها هاما بشأن مصرع قائد فاجنر

روسيا
روسيا

علق وزير الخارجي الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، علي تحطم طائرة قائد فاجنر، يفجيني بريجوجين، قرب موسكو.

وقال لافروف: “تم فتح تحقيق على الفور، وفتحت قضية، والمحققون يعملون. أدعو الناس إلى الاعتماد على الوقائع وليس على الإعلام الغربي”. 

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، أبلغه عن بدء التحقيق في حادث تحطم الطائرة التي كانت تقل قائد فاجنر، يفجيني بريجوجين، وسيتم وضع حد للقضية.

وقال بوتين: “لكن ما هو مثالي تمامًا، كما أبلغني رئيس لجنة التحقيق هذا الصباح، أنهم بدأوا بالفعل تحقيقًا أوليًا في هذا الحادث وسيتم تنفيذه بالكامل ووضع حد له. ليس هناك شك في ذلك.. دعونا نرى ما سيقوله المحققون في المستقبل القريب".

إعلان عاجل من بوتين بشأن التحقيق في مصرع قائد فاجنر

أول تعليق من بوتين على مصرع قائد فاجنر

وأضاف أن قائد مجموعة فاجنر، يفجيني بريجوجين، كان رجل أعمال موهوبًا، مشيرا إلى انه يعرفه منذ التسعينات.

وأضاف بوتين: “نرسل تعازينا إلى عائلة قائد مجموعة فاجنر.. وجميع القتلي الذين كانوا على الطائرة”.

وقال: “يفجيني بريجوجين واجه مصيرا صعبا لكنه رجل موهوب.. أشكره على مساهمته في الحرب ضد النازية في أوكرانيا”.

فاجنر قائد فاجنر يفجيني بريجوجين موسكو

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