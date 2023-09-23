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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا ترد على هجمات استهدفت المصحف الشريف في مدينة لاهاي بهولندا

تركيا
تركيا

ردت تركيا على الهجمات التي استهدفت القرآن الكريم في مدينة لاهاي بهولندا، في أحدث واقعة استفزت مشاعر المسلمين حول العالم.

ووفقا لبيان نشره موقع “تي ار تي” التركي ادانت انقرة بشدة الاعتداءات التي وصفتها بـ “الدنيئة” التي استهدفت كتابنا الكريم القرآن الكريم أمام سفارات بعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بما فيها السفارة التركية.


وطالبت تركيا أن تتخذ الدولة التي وقعت فيها الهجمات إجراءات فعالة، مؤكدة مواصلتها للمعركة الحازمة ضد من وصفتهم بـ “أصحاب العقلية المريضة والقائمة على الكراهية على جميع المنصات”.

وتسلمت السفارة التركية في لاهاي مصحفا شريفا اعتدى عليه زعيم حركة يمينية متطرفة بهولندا من خلال تمزيقه، معلنة استنكارها للواقعة وادانتها للفعل الذي يستفز مشاعر المسلمين حول العالم

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