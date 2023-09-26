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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية تدين الهجوم الحوثي على الحدود السعودية اليمنية

صدى البلد

أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إدانة بلاده الهجوم الذي شنه الحوثيون على الحدود السعودية وأدى إلى وفاة جنديين بحرينيين.

كانت قد أعلنت البحرين، عن استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية قواتها المتواجدة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية مع اليمن والتي تعتبر ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن والمشاركة في عمليات "عاصفة الحزم وإعادة الأمل".

وبالرغم من توقف العمليات القتالية بين قوات التحالف ومليشيات الحوثي الإرهابية، إلا أن المليشيات الإرهابية استهدفت القوات البحرينية بطائرة مسيرة مما أدي إلى وفاة ضابط وجندي وسقوط عدد من الجرحى.

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