السديري يقدم أوراق اعتماده سفيرا للمملكة السعودية لدى دولة فلسطين

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري، أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة ومفوضاً (غير مقيم) لدى دولة فلسطين، وقنصلاً عاماً بمدينة القدس، إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وجرت مراسم التسليم في مقر السلطة الوطنية في رام الله، بحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.

ورحب الرئيس عباس بالسفير السديري، متمنيا له النجاح في مهامه، فيما نقل السديري إلى تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و ولي عهده ، مؤكدا موقف المملكة الثابت في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.