أمطار متفاوتة الشدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

وجهت هيئة الأرصاد الجوية، تحذيرا عاجلا بشأن حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل، والذي من المتوقع أن يشهد تحولا مفاجئا في حالة الطقس، خاصة في ضوء ارتفاع درجات الحرارة في الوقت الحالي الذي تشهده كافة محافظات جمهورية مصر العربية، وسط تساؤلات عديدة من المواطنين حول موعد انكسار درجات الحرارة المرتفعة.

ونرصد لكم من خلال هذا التقرير، أبرز ما جاء في تصريحات هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس في الأيام المقبلة، وإليكم التفاصيل:

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد، تغطيه خاصة عن آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس.

ووجهت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية ، نداء بتوخي الحيطة والحذر في فترة الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، حيث حذرت الهيئة السائقين وسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بتوخي الحذر بسبب الشبورة المائية.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية، أيضا حذرت هيئة الأرصاد من تكون شبورة مائية.

‏قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استمرارا في ارتفاع درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، بسبب تأثرنا بمرتفع جوي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، وهذه العوامل تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "صباحك مصري"، المذاع عبر شاشة "mbc masr 2"، أن أغلب المناطق بها ارتفاع في درجات الحرارة أعلى من القيمة الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي ثلاث إلى أربع درجات، لذلك سنشعر أن الطقس قريب من الأجواء الصيفية.

وأوضحت أن الطقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء هذا في فترة النهار، ولكن فور غياب أشعة الشمس ودخولنا إلى فترة الليل سيحدث انخفاض في درجات الحرارة ويكون ملحوظا في ساعات الليل المتأخرة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، قائدي المركبات على الطرق من الحذر أثناء القيادة بسبب نشاط الشبورة المائية المسيطرة على أجواء البلاد خلال هذه الفترة، وتعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الشبورة المائية ستكون هي النشاط المصاحب لحالة الطقس خلال هذه الفترة، وهي تعد إحدى أخطر الظواهر الجوية المؤثرة على حركة سير المركبات وأيضا فى حركة الملاحة الجوية (الطيران).

وقدمت هيئة الأرصاد الجوية تحذير عاجل بشأن حالة الطقس إذ كشفت عن تحول مفاجئ فيه اعتبارا من يوم الأحد القادم، إذ أن البلاد سوف تشهد، انخفاض في درجات الحرارة بمعدل 3 درجات مئوية على كافة الأنحاء، يصاحب ذلك أمطار متفاوتة الشدة على مناطق شمال البلاد من السواحل الشمالية وتمتد إلى شمال الوجه البحري والصحراء الغربية.

‏قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نتعرض خلال هذه الأيام لمرتفع جوي يعمل على حبس الرطوبة، وعلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لها مع الإعلامية "لمياء حمدين"، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر شاشة "الأولى المصرية"، أن بعض مناطق الجمهورية خاصة المناطق الجنوبية تتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، ونحن نشهد ارتفاعا في درجة الحرارة على معظم محافظات الجمهورية، أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي درجتين إلى ثلاث درجات.