رغم انتهاء الصيف| الأرصاد: درجات حرارة أعلى من المعدل الطبيعي تضرب البلاد

يهتم المواطن المصري بمتابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية، للتعرف على درجات الحرارة المتوقعة، خاصة مع انتهاء فصل الصيف رسميا وبداية فصل الخريف وخلال التقرير التالي نرصد لكم أبرز مستجدات حالة الطقس اليوم.

تتجاوز الـ 45 مئوية | درجات الحرارة المتوقعة اليوم

قدّمت الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023، في القاهرة والمحافظات، وذلك عبر برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية وجود انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء مع وجود نشاط للرياح على بعض المناطق، فيما يسود طقس اليوم حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلاً؛ ليصبح الطقس معتدلا ليلاً على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

العظمى الصغرى

القاهرة 37 - 24

الإسكندرية 33 - 22

الإسماعيلية 37 - 22

الغردقة 38 -28

أسوان 46 - 28

سوهاج 41 - 23

المنيا 38- 21

ارتفاع درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي



‏قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نتعرض خلال هذه الأيام لمرتفع جوي يعمل على حبس الرطوبة، وعلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.



‏وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لها مع الإعلامية "لمياء حمدين"، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر شاشة "الأولى المصرية"، أن بعض مناطق الجمهورية خاصة المناطق الجنوبية تتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، ونحن نشهد ارتفاعا في درجة الحرارة على معظم محافظات الجمهورية، أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي درجتين إلى ثلاث درجات.

وأضافت أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة اليوم 35 درجة، وأجواء فترة الظهيرة أجواء حارة على السواحل الشمالية البلاد والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وأجواء شديدة الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وهذا في فترة النهار، لكن مع غياب أشعة الشمس وفي فترات الليل؛ يحدث انخفاض في درجة الحرارة.

استمرار ارتفاع درجات الحرارة



‏قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استمرارا في ارتفاع درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، بسبب تأثرنا بمرتفع جوي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، وهذه العوامل تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة.

‏وأضافت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "صباحك مصري"، المذاع عبر شاشة "mbc masr 2"، أن أغلب المناطق بها ارتفاع في درجات الحرارة أعلى من القيمة الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي ثلاث إلى أربع درجات، لذلك سنشعر أن الطقس قريب من الأجواء الصيفية.

وأوضحت أن الطقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء هذا في فترة النهار، ولكن فور غياب أشعة الشمس ودخولنا إلى فترة الليل سيحدث انخفاض في درجات الحرارة ويكون ملحوظا في ساعات الليل المتأخرة.