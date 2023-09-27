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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العاصفة فيليب .. الأرصاد الأمريكية تكشف مسارها خلال أيام

عاصفة
عاصفة

يتوقع خبراء الأرصاد أن تضعف العاصفة الاستوائية فيليب تدريجيًا في الأيام القليلة المقبلة في مسارها غربًا نحو شرق البحر الكاريبي، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وفي الوقت نفسه، في وسط المحيط الأطلسي، من المرجح أن يتشكل منخفض استوائي في غضون أيام، ويتبعه على مسافة ليست بعيدة عن فيليب.

وتبعد فيليب حوالي 780 ميلاً شرق أقصى شرق البحر الكاريبي، وتتحرك غربًا بسرعة 13 ميلاً في الساعة اعتبارًا من الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء. 

ومن المتوقع أن تتحرك العاصفة من الغرب إلى الغرب والشمال الغربي في الأيام المقبلة.

وارتفعت سرعة رياح فيليب قليلاً في وقت مبكر من يوم الثلاثاء إلى 50 ميلاً في الساعة، ثم انخفضت إلى 45 ميلاً في الساعة.

ومن المتوقع أن تمر العاصفة فوق مناطق ذات درجة حرارة سطح بحر مرتفعة.

وقال مركز الأعاصير: "من المرجح أن يتدهور فيليب إلى أدنى مستوى له خلال 3 أو 4 أيام"، ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يصبح فيليب أدنى مستوى له بحلول يوم الأحد.

وقال مركز الأعاصير إنه اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء يوم الثلاثاء،  لدى العاصفة فرصة بنسبة 90٪ للتطور في غضون يومين إلى سبعة أيام.

وجاء في أحدث التحذيرات أن الأمطار والعواصف الرعدية أصبحت أكثر تنظيماً ومن المتوقع أن تصبح منخفضًا استوائيًا أو عاصفة استوائية في يوم أو نحو ذلك. وسوف تتحرك من الغرب إلى الشمال الغربي عبر وسط المحيط الأطلسي، أما العاصفة التالية ستكون رينا.

وحتى الآن هذا الموسم في المحيط الأطلسي، كان هناك 16 عاصفة مسماة، 6 منها كانت أعاصير، ومن بين هذه الأعاصير، كانت 3 أعاصير كبرى، أي من الفئة 3 أو أعلى.

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